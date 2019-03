FC Groningen wil ongeslagen reeks tegen ADO Den Haag vervolgen

FC Groningen stuit komende zondag in het eigen Hitachi Stadion op ADO Den Haag. Wederom een belangrijke wedstrijd in de drang naar boven. De ploeg van trainer Danny Buijs is inmiddels zes wedstrijden ongeslagen en wil deze reeks een vervolg geven. Het verschil op de ranglijst is vier punten. Groningen staat negende met 32 punten uit 25 wedstrijden. ADO staat twaalfde met 28 punten.

Het seizoen treft ongemerkt snel voorbij. Na komende zondag zijn nog maar acht wedstrijden te spelen. Bij een overwinning houdt de FC de kansen richting een play-off plek voor Europees voetbal levend te houden. Bij een overwinning wordt het verschil met ADO Den Haag zeven punten en wordt de kans dat de formatie van trainer Alfons Groenendijk FC Groningen dit seizoen nog achterhaalt op de ranglijst een stuk kleiner. Kijkend naar de concurrenten bovenin lijkt nummer zeven Heracles Almelo de lastigste tegenstander te hebben. Vitesse komt op bezoek. Nummer zes FC Utrecht mag op bezoek bij hekkensluiter NAC Breda en nummer acht sc Heerenveen stuit thuis op nummer voorlaatst De Graafschap.



De statistieken op het hoogste niveau tegen ADO Den Haag spreken in het voordeel van FC Groningen. Van de 24 confrontaties werden er zestien gewonnen, drie keer eindigde het in een gelijkspel en vijf keer werd verloren. De laatste nederlaag dateert van begin december 2013. Toen was ADO met 2-1 te sterk. Voor bijna 19.000 toeschouwers maakte Johan Kappelhof het enige doelpunt voor de groenwitten. Vorig seizoen eindigde het op 11 februari tussen beide ploegen in een bloedeloze nul nul. De aftrap is zondagmiddag om 14.30 uur.