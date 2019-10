FC Groningen stopt met besloten trainingen

Trainer Danny Buijs trainde sinds zijn aantreden vorig seizoen twee keer in de week besloten. Oefenwedstrijden in het Hitachi Mobility Stadion blijven wel besloten. Kostenoverwegingen, zoals inzet van personeel, en veiligheidsvraagstukken met mogelijke organisatiekosten liggen hieraan ten grondslag.



Om de achterban te informeren over het verloop van besloten oefenwedstrijden mogen de vaste mediavolgers van FC Groningen hierbij aanwezig zijn. Daarnaast wordt via de officiële clubkanalen verslag gedaan. Een samenvatting met de hoogtepunten van oefenduels van het eerste elftal is te zien via het YouTube kanaal van de club.



Daarop is ook te zien dat donderdag een oefenwedstrijd tegen Preussen Munster met 2-1 gewonnen werd. De van een lange blessure herstellende Samir Memisevic opende de score. In de tweede helft maakte Mo El Hankouri de winnende treffer.