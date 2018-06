FC Groningen speelt tegen Werder Bremen in voorbereiding; eerste training op zondag 24 juni

De oefenperiode is opvallend Duits gekleurd. Naast de wedstrijd tegen Werder Bremen wordt op vrijdag 13 juli in Norg gespeeld op het knusse sportpark aan de Schapendrift tegen SV Meppen en vijf dagen later is KFC Uerdingen 05 uit Krefeld in Blijham op het veld van ASVB de opponent. De voorbereiding begint traditioneel met een duel tegen de RWE selectie uit de gemeente Eemsmond. Op zaterdag 30 juni in om 14.30 uur de aftrap op het hoofdveld van Noordpool UFC in Uithuizen. Op woensdag 4 juli gaat het vervolgens naar Nieuw Buinen en drie dagen later wordt in Surhuisterveen tegen 't Fean 58 gespeeld.



Ook staan er oefenduels tegen twee promovendi op het programma. Op zaterdag 21 juli in Rolde tegen FC Emmen en op dinsdag 24 juli is De Graafschap in Winterswijk de tegenstander. De traditionele Open Dag is op zondagmiddag 5 augustus. Het volledige oefenprogramma:



zaterdag 30 juni RWE Eemsmond - FC Groningen

woensdag 4 juli Nieuw Buinen - FC Groningen

zaterdag 7 juli 't Fean 58 - FC Groningen

vrijdag 13 juli FC Groningen - SV Meppen

woensdag 18 juli FC Groningen - KFC Uerdingen 05

zaterdag 21 juli FC Groningen - FC Emmen

dinsdag 24 juli De Graafschap - FC Groningen

zondag 29 juli FC Groningen - Werder Bremen