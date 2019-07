FC Groningen sluit ongeslagen oefencampagne af met 3-0 zege

Het aftellen naar de competitie is nu echt begonnen voor FC Groningen. Over tien dagen begint de competitie met een uitwedstrijd tegen streekgenoot FC Emmen. Trainer Danny Buijs daar kan op basis van de uitslagen in de oefencampagne met een gerust hart naar uit kijken. De FC is ongeslagen gebleven en sloot dinsdagavond af met een 3-0 zege op FC Eindhoven.

Alle doelpunten werden voor de pauze gemaakt op sportpark Schapendrift in Norg. Charlison Benschop was de gevierde man. De nieuwe spits maakte een hattrick. Na ruim een kwartier en vlak voor de pauze scoorde Benschop uit een strafschop. In de 36e minuut promoveerde hij een verre ingooi van Bart van Hintum tot doelpunt. De 29-jarige Benschop speelde een klein uurtje mee en werd toen samen met bijna al zijn ploeggenoten gewisseld.



Daarna werd er niet meer gescoord. FC Groningen boekte zes oefenzeges en speelde twee keer gelijk. Dat was tegen Sportfreunde Lotte (1-1) en vorige week werd het in Rolde 2-2 tegen FC Emmen. Wat het waard is zal moeten blijken. De tegenstanders waren niet van een dusdanig niveau dat het de ongeslagen status extra glans geeft.



Komende zondagmiddag kunnen fans en belangstellenden zich laven in groenwit. Dan staat de jaarlijkse Open Dag op het programma. Van 13.00 tot 17.00 uur zijn er in en om het Hitachi Mobility Capital Stadion tal van activiteiten en kan kennis gemaakt worden met technische staf en selectie.