FC Groningen sluit met Open Dag voorbereiding af; zondag uit naar Vitesse

De Open Dag van FC Groningen trok zondag zo'n 10.000 belangstellenden. Dat zijn er in het verleden wel eens meer geweest. Het zegt misschien iets over het mindere presteren van de FC de afgelopen jaren. Aan de andere kant afgelopen weekend was ook de start van de bouwvak. Het is aan de nieuwe trainer Danny Buijs en zijn assistent Hennie Spijkerman om het beter te doen dan de veertiende plaats van het afgelopen seizoen.

De fans deden hun best om zich te vergapen aan hun favorieten. En de spelers deden vrolijk mee. Handtekeningen uitdelen, even op de foto daar was zondag het moment voor. De selectie en staf werden op het veld gepresenteerd, waarbij ze begeleid werden door hun favoriete muziek en zo afdaalden van de tribune. Een dag eerder speelde FC Groningen de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding. In Haren werd het tegen SM Caen 0-0. De Fransen handhaafden zich vorig seizoen als zestiende net op het hoogste niveau. Het duel was saai en aanvallend lukte er weinig. Na de 0-0 vorige week tegen Werder Bremen is een voorzichtige conclusie dat het aanvallend nog niet op orde is.



Aan de andere kant verdedigend werd er weinig weggeven. Het centrale duo Mike Te Wierik en Samir Memisevic speelt al een tijdje samen en de twee lijken elkaar nog steeds beter aan te voelen. Of Groningen klaar is voor de competitie blijkt komende zondag. Dan gaat de FC in competitieronde één op bezoek bij Vitesse. De Arnhemmers zijn Europees al actief en spelen donderdag tegen FC Basel. Nadat FC Groningen de afgelopen twee seizoenen de competitiestart vergooide, zal de groenwitten er alles aan gelegen zijn om dat geen derde keer te laten gebeuren. Van de eerste vier wedstrijden lijkt de eerste de lastigste. Na Vitesse uit volgen Willem II thuis, De Graafschap uit en PEC Zwolle thuis.