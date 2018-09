FC Groningen opnieuw hekkensluiter; na vierde nederlaag in vijf wedstrijden

FC Groningen staat al voor de tweede keer dit seizoen onderaan in de Eredivisie. Na twee speelronden was dit het geval en nu er vijf wedstrijden gespeeld zijn is de Trots van het Noorden weer helemaal onderaan de ranglijst te vinden met 3 punten uit vijf duels en twee doelpunten voor en tien tegen doet niemand het slechter dan de FC. Het blijven zeer zorgelijke tijden voor FC Groningen.

Afgelopen zaterdag was de ploeg van trainer Danny Buijs niet opgewassen tegen Ajax. Zonder zelf echte kansen te krijgen waren de Amsterdammers eenvoudig met 3-0 te sterk. Het gebrek aan scorend vermogen breekt FC Groningen nu al enorm op. De aanvallende daadkracht is vooralsnog minimaal. Slechts twee doelpunten is vijf wedstrijden is wat dat betreft veelzeggend. Met wedstrijden tegen AZ en FC Utrecht thuis voor de boeg is er dringend behoefte aan een sleutel naar doelpunten. Anders dreigt de kelder van de Eredivisie het hele seizoen.



NAC Breda en PEC Zwolle hebben beiden ook drie punten en daarboven staat De Graafschap met vier punten. Daar weer boven staat vier ploegen met vijf uit vijf. Allemaal prima overbrugbaar door een paar goede resultaten. Het zou voor Buijs de komende twee weken al wel eens erop of eronder kunnen worden. De negatieve spiraal moet omgebogen worden, omdat het gevolgen heeft op veel fronten. Er wordt gewerkt met een begrotingstekort van ruim drie miljoen euro, het Hitachi Stadion loopt steeds leger en het aantal seizoenkaarthouders ligt inmiddels onder de tien duizend. Nog veel langer structureel negatieve publiciteit kunnen directeur Hans Nijland en co zich niet permitteren.

Voorafgaand aan de competitie heeft Buijs een aantal uitspraken gedaan als 'de hut weer volspelen' en 'we gaan voor het linkerrijtje.' Daar komt vooralsnog weinig van terecht. Het is aan hem om de ploeg in staat te stellen deze uitspraken vorm en inhoud te geven.