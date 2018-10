FC Groningen op jacht naar tweede uitzege; op bezoek bij Heracles Almelo

Van deze vier punten werden er drie behaald in een uitwedstrijd. Dat is alweer bijna twee maanden geleden. Op zaterdag 25 augustus won Groningen in Doetinchem met 1-0 van promovendus De Graafschap. Sindsdien volgden vier nederlagen en één gelijkspel. Het zal voor de ploeg van coach Danny Buijs een hele klus worden om met een resultaat weg te komen uit het Polman Stadion. Op het hoogste niveau treffen beide ploegen elkaar voor de vijftiende keer en de balans is volstrekt in evenwicht. Er waren zes zeges, zes nederlagen en twee keer werd het een gelijkspel.



Vorig seizoen werd met 2-1 verloren. Lars Veldwijk scoorde op 4 november 2017 voor de FC vanaf de strafschopstip. Jeff Hardeveld besliste het duel acht minuten voor tijd in het voordeel van de thuisclub door ook een penalty te benutten. De statistieken van dit seizoen zijn niet onmiddellijk hoopvol voor FC Groningen. Heracles speelde tot nu toe vier keer thuis en won ze alle vier. De Zweed Kristoffer Peterson is de revelatie tot nu toe. De aanvaller is met acht doelpunten topscorer in de Eredivisie. De FC wist met de hele selectie nog maar vier doelpunten te maken. Ritsu Doan, scoorde deze week zijn eerste treffer voor Japan, Michael Breij, Jeffrey Chabot en Ahmad Mendes Moreira tekenden voor de karige doelpuntenoogst tot nu toe. Het is voor FC Groningen te hopen dat hier zondag treffers aan toe gevoegd kunnen worden.