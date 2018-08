FC Groningen op jacht naar eerste punten; vrijdagavond thuis tegen Willem II

Twee jaar terug werden de eerste drie duels van de competitie verloren en vorig jaar hield het met vier punten uit de eerste vijf wedstrijden ook niet over. Na de dikke tegenvaller vorige week heeft trainer Danny Buijs aangegeven zijn elftal van zondag nog een keer het vertrouwen te geven. Vooral verdedigend moet het scherper en dat zullen Deyovaisio Zeefuik, Mike te Wierik, Samir Memicevic en Django Warmerdam zich terdege realiseren.



De balans in de Eredivisie tegen de Tilburgers is positief. Van de 31 thuisontmoetingen werden 17 gewonnen, tien keer werd het een gelijkspel en vier keer gingen de gasten er met de volle buit vandoor. Dat gebeurde ook in de laatste thuiswedstrijd op 20 oktober 2017. De Spaanse aanvaller Fran Sol tekende toen voor de winnende treffer. De Spanjaard staat nog steeds in de spits bij de ploeg van trainer Adrie Koster en lijkt op papier de speler om ook het meeste rekening mee te houden.



Bij de FC staan Tom van Weert en Jesper Drost in de aanval geposteerd. Ze worden op het middenveld ondersteunt door Ritsu Doan, Tom van de Looi, Adjin Hrustic en Mimoun Mahi. Doelman en aanvoerder Sergio Padt maakt het elftal compleet. Een goede uitslag kan Groningen in het zadel helpen, omdat na Willem II De Graafschap en PEC Zwolle de volgende tegenstanders zijn. Op papier te kloppen ploegen. In de voorbereiding werden de Superboeren met 3-1 verslagen. Zover is het nog niet. Eerst Willem II zien te verslaan. De aftrap in het Hitachi Stadion is om 20.00 uur