FC Groningen neemt punt mee uit Venlo; 0-0 tegen VVV

Een overwinning in Venlo zou Groningen zelfs naar de twaalfde plaats gebracht hebben. Het geeft maar aan hoe dicht het bij elkaar staat tussen de tiende en de zestiende plaats. Het verschil bedraagt slechts twee punten. Dat het 0-0 bleef had uiteindelijk het meeste met doelman Sergio Padt te maken. Padt greep vooral na rust een aantal keren uitstekend in en revancheerde zich ruimschoots voor zijn mindere optreden vorige week zondag in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda.



Groningen stelde daar één grote kans tegenover voor de thee. Na ruim een kwartier spelen schoot Ajdin Hrustic goed in, maar doelman Unnerstall bracht redding. De rebound viel voor de voeten van Django Warmerdam, maar van een meter of tien schoot hij kansloos over. Het lukte de ploeg van trainer Danny Buijs onvoldoende om Ritsu Doan en Mimoun Mahi goed aan het werk te zetten. Daardoor bleef het gevaar van groenwitte zijde veelal uit. Doan was wel betrokken bij het meest memorabele moment van de middag.



Vier minuten voor de pauze kreeg Jerold Promes in eerste instantie de rode kaart van scheidsrechter Serdar Gözübüyük na een zware charge op de Japanner. Hij belandde buiten het veld, maar de VAR herriep de beslissing. Promes kreeg slechts geel en het bleef elf tegen elf. Een bepalende beslissing derhalve waar zowel in de rust als na de wedstrijd nog het nodige over gezegd werd. Feit was dat FC Groningen op basis van de tweede helft zeker ook niet de zege verdiende. Daarvoor was teveel sprake van tegenhouden in plaats van zelf aan voetballen toekomen.



Voor de winterstop speelt FC Groningen nog thuis tegen FC Emmen en gaat het nog op bezoek bij Fortuna Sittard. Twee concurrenten in de strijd om de veilige plaatsen. Twee zeges zorgen ervoor dat de staf en selectie, gezien de dramatische seizoenstart, nog met een redelijk gevoel onder de kerstboom kunnen gaan zitten. Zover is het echter nog lang niet. De eerste derby tegen FC Emmen op het hoogste niveau wordt komende zondag in het Hitachi Capital Mobllity Stadion gespeeld. Aanvang 14.30 uur.