FC Groningen neemt punt mee uit Heerenveen in wisselvallige wedstrijd

FC Groningen speelde zondag in Heerenveen een wedstrijd met twee gezichten. De eerste helft was zeer pover. In het tweede bedrijf kwam de FC op gang en redde daarmee een punt. Voor de pauze opende sc Heerenveen kort voor de pauze de score via een kopbal van Pelle van Amersfoort. Na een uur spelen tikte invaller Paul Gladon de gelijkmaker binnen. Het bleef bij 1-1. FC Groningen staat negende in de Eredivisie met 42 punten uit 30 wedstrijden.

In de strijd om een play-off plek werd Heerenveen daarmee op afstand gehouden. De Friezen staan tiende met vijf punten achterstand. Zorgelijk was het gebrek aan niveau voor de pauze. Aanvoerder Mike te Wierik liet na afloop voor de camera van RTV Noord weten zich te hebben geschaamd. Exponent hiervan was Ritsu Doan. De Japanner is sinds zijn terugkeer van de Azie-Cup eind januari de weg kwijt en het voor de winterstop zo geprezen talent bakt er al weken weinig van.



Dat is een stevige aderlating op het middenveld. De wissel was niet meer dan logisch. Gladon kwam hem vervangen. Amper tien minuten binnen de lijnen maakte hij zijn derde treffer in evenzovele wedstrijden op rij. Gladon is verantwoordelijk voor de laatste zeven punten die de FC kon bijschrijven. Na de gelijkmaker probeerde de ploeg van trainer Danny Buijs door te drukken en kreeg daarvoor ook kansen. Aan de andere kant trof Ben Rienstra de paal en in de ultieme slotfase moest doelman Sergio Padt nog een keer al zijn kwaliteiten aanwenden om een treffer te voorkomen.



Ondanks het wisselvallige beeld blijft FC Groningen in de race voor de play-offs om Europees voetbal. Komende zaterdag komt AJax op bezoek. Vervolgens speelt Groningen nog uit tegen PEC Zwolle en FC Emmen. Op zondag 12 mei wordt de reguliere competitie thuis afgesloten tegen Fortuna Sittard. Dan moet blijken of het zo dramatisch slecht begonnen seizoen nog een mooi toetje krijgt.