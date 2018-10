FC Groningen naar Den Haag; op jacht naar tweede uitzege

ADO staat tiende en heeft acht punten, vier meer dan de ploeg van trainer Danny Buijs. Een overwinning zou Groningen verder helpen om hoger op de ranglijst te komen richting de middenmoot. Op Eredivisieniveau zijn de bezoeken aan Den Haag zo goed als in evenwicht. Van de 24 ontmoetingen won FC Groningen tien keer, eindigde het vijf keer gelijk en zegevierde de thuisploeg negen keer. Van de laatste vijf confrontaties in de Hofstad won de FC twee keer. Vorig jaar werd het 3-0 via treffers van Ritsu Doan, Oussama Idrissi en Juninho Bacuna. Op 3 april 2016 werd het 1-0. Rasmus Lindgren was toen een kwartiertje voor tijd de matchwinner.



Die wedstrijd luidde destijds een positieve ommekeer in. Hiervoor had FC Groningen zes keer op rij verloren. Na de minimale zege werden in de resterende vijf wedstrijden dertien punten gepakt. Om maar aan te geven dat het best mogelijk is om via één wedstrijd een negatieve reeks te doorbreken. De vraag blijft of de FC de er een selectie voor heeft om definitief afscheid te nemen van het meer dan matige begin dit seizoen. Dan wordt het tijd om de kwaliteiten optimaal bij elkaar te brengen. De tweede helft tegen FC Utrecht vormde wellicht een opmaat naar meer. Zaterdagavond rond kwart over acht weten we meer.