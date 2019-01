FC Groningen lijkt nog niet uitgewinkeld

FC Groningen hervat zaterdagavond de competitie met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo, maar met welke selectie dat is nog niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat de FC nog niet is uitgewinkeld. Aanvaller Paul Gladon wordt nadrukkelijk met FC Groningen in verband gebracht en ook de naam van de linkerflank speler Mo El Hanknouri zingt nadrukkelijk rond.

Mochten deze twee spelers hun handtekening gaan zetten dan heeft trainer Danny Buijs zes nieuwe gezichten in zijn selectie om de tweede seizoenshelft tot een succes te maken. Eerder werden al Thomas Bruns, Ilias Bel Hassani, Kaj Sierhuis en de Japanner Ko Itakura binnen gehengeld. De 26-jarige Gladon begon zijn loopbaan in 2010 bij Sparta Rotterdam en via Heracles kwam hij in Engeland terecht bij Wolverhampton Wanderers. Dat werd geen succes. In de zomer van 2017 keerde de spits terug naar Almelo waar hij in 32 duels zes keer scoorde.



Afgelopen zomer toog hij naar Sint Truiden, maar in België kwam hij slechts één keer in actie. Recent liet Gladon zijn contract ontbinden en hij lijkt zijn loopbaan de komende zes maanden in Groningen voort te zetten. El Haknouri doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord. De 21-jarige speler werd het afgelopen seizoen verhuurd aan Willem II. Daar speelde hij 32 wedstrijden, maar kwam niet tot scoren.