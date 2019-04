FC Groningen lijkt momenteel onoverwinnelijk

Niet de betere ploeg zijn, maar toch winnen. FC Groningen deed het twee keer in vijf dagen tijd. Nadat afgelopen dinsdag sprake was van een bemazzelde 1-0 thuisoverwinning op De Graafschap werd zaterdagavond met dezelfde cijfers gewonnen van Excelsior. Paul Gladon was in beide gevallen de matchwinner. Zes punten erbij waardoor de FC blijft stijgen op de ranglijst. Met nog vijf wedstrijden te gaan staat Groningen achtste in de Eredivisie met 41 punten.

Dat zijn er maar twee minder dan het op de zevende plaats staande Vitesse. Plek zeven geeft recht op deelname aan de play-offs om Europees voetbal en de kansen hierop zijn na afgelopen weekend alleen maar gestegen. De 1-0 tegen Excelsior was alweer de zevende thuiszege op rij. In 2019 haalde de ploeg van trainer Danny Buijs tot nu toe 26 punten uit twaalf wedstrijden. Acht overwinningen, twee gelijke spelen en twee nederlagen. Direct na de winterstop werden de zeges opgesierd met de nodige doelpunten, maar dat is de laatste weken beduidend veranderd.



In de laatste vier duels was één treffer beslissend. Tegen Excelsior viel het weer erg tegen wat de ploeg aanvallend gezien voorschotelde aan de bijna 17.500 toeschouwers. Aan goede wil ontbrak het niet, maar de goede aanvallen bleven grotendeels uit. Evenals kansen. Kaj Sierhuis was er voor de pauze dichtbij, maar zijn inzet ging van dichtbij over. Na de rust waren de gasten zelfs lange tijd de betere ploeg en kregen mogelijkheden om de score te openen. Dat gebeurde niet.



Het doelpunt viel aan de andere kant. Een hele fraaie. Invaller Paul Gladon kreeg de bal vanaf links ingespeeld door Ritsu Doan. De spits draaide bij zijn tegenstander weg en joeg de bal vervolgens snoeihard in de verre benedenhoek. Daarbij bleef het. Komende zondag wacht in Heerenveen de Derby van het Noorden tegen sc Heerenveen. Op zondag 11 november won de FC in eigen huis met 2-0. Een dergelijke uitslag brengt FC Groningen, dat voor de winterstop voortdurend onderin bungelde, misschien wel weer een stap dichter bij Europees voetbal.