FC Groningen laat het direct al afweten; slechts 2-1 zege op Nieuw-Buinen

Tijdens de tweede wedstrijd van de voorbereiding op het nieuwe seizoen liet FC Groningen zich niet van de beste kant zien. Na negentig minuten stond er in Nieuw-Buinen een benauwde 2-1 zege op het scorebord. Halverwege stond het nog nul nul tegen de zondageersteklasser. Nieuwbakken trainer Danny Buijs was na afloop meer dan boos en zeer teleurgesteld wat een groot deel van zijn selectie op de mat had gelegd.

Om diverse redenen waren veel spelers afwezig, maar dat voerde Buijs niet aan als excuus. Achmad Mendes Moreira, Django Warmerdam, Ludovit Reis, Ajdin Rustic, Jesper Drost en Mimoun Mahi waren om diverse redenen niet inzetbaar. Voor rust speelde een deel van de A-selectie en na de pauze kregen een aantal beloften een kans. Doelman Kevin Begois was de enige die de hele wedstrijd meedeed. Na een uurtje spelen opende Michael Breij de score uit een vrije trap. Een kwartiertje voor tijd scoorde Tim Freriks door een strakke voorzet binnen te schieten. Twee minuten later benutte Mark Schreuder namens de thuisploeg een strafschop.



Trainer Buijs wond er na afloop geen doekjes om en was heel open over het matige presteren van zijn selectie. Voor de camera van RTV Noord liet hij weten FC Groningen te zijn en niet één of ander camping elftal. Hij maakte een uitzondering voor de jonge jongens die een kans kregen. Die werden gecomplimenteerd voor hun inzet. Komende zaterdag kan FC Groningen in de herkansing. In Surhuisterveen is 't Fean 58 dan de tegenstander. Dit duel begint om 14.30 uur.