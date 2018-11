FC Groningen krijgt met 1-0 nederlaag te weinig in De Kuip

De 1-0 nederlaag voor FC Groningen in de uitwedstrijd bij Feyenoord deed zondagmiddag geen recht aan het spelbeeld. De FC had in De Kuip in Rotterdam zomaar kunnen winnen als het wat zorgvuldiger met de kansen omgesprongen was. FC Groningen verloor door een doelpunt van Jens Toornstra in de zevende minuut. Groningen blijft zestiende in de Eredivisie met 10 punten uit dertien wedstrijden.

Een geluk bij een ongeluk was dat alle staartploegen dit weekend verloren, waardoor de situatie onderin gelijk bleef. Ondanks het getankte zelfvertrouwen de afgelopen weken, na zeges op Excelsior en sc Heerenveen, begonnen de gasten slecht in Rotterdam. De 1-0 kwam dan ook niet uit de lucht vallen. De pass op Toornstra wel. Aanvoerder Jordi Clasie speelde de bal vanaf het middenveld over de defensie heen en zette Toornstra zo vrij voor Sergio Padt. De doelman was kansloos op de inzet en hij zag de bal zo in de verre hoek verdwijnen. Daarbij bleef het ook, omdat FC Groningen langzaam beter in de wedstrijd kwam.



Dat gebeurde vooral onder aanvoering van Minoun Mahi en Ritsu Doan. De twee hadden de bal regelmatig aan een touwtje en daar kon de defensie van de thuisploeg regelmatig niet tegenop. Dat leidde ook tot kansen. Doan tikte de bal halverwege de eerste helft na een combinatie met Mahi tegen de paal. Doelman Justin Bijlow leek de inzet ook nog net van richting te veranderen. Daar had Groningen pech, maar het gaf aan dat het beeld van de wedstrijd veranderd was. Samir Memisevic kreeg nog een schietkans vanaf de rand van het strafschopgebied, maar ook hij vond de doelman op zijn weg.



Dat zette zich in de tweede helft voort. De ploeg van trainer Danny Buijs bleef vol op de aanval spelen en speelde veelvuldig op de helft van Feyenoord. De wedstrijd liet zien dat de ploeg stappen gemaakt heeft ten opzichte van een aantal weken geleden. Toen lukte het vaak niet om voetballend gevaar te stichten, maar sinds de terugkeer van Mahi lijkt alles veranderd. De aanvaller zorgde in de tweede helft ook voor het meeste gevaar. Op basis van het overwicht had de gelijkmaker niet misstaan. de 1-1 viel niet. Sterker nog in de slotfase was Feyenoord er via een afstandsknal van Tonny Vilhena (op de lat) en Steven Berghuis (op de paal) nog dichtbij om de score te verdubbelen.



Komende zondag staat voor FC Groningen een hele belangrijke wedstrijd op het programma. Hekkensluiter NAC Breda komt dan op bezoek. Middels een overwinning kan het verschil met de achttiende plaats vergroot worden naar vijf punten. Een duel dat gewonnen moet worden om vervolgens weer verder omhoog te kunnen kijken.