FC Groningen in slotfase met 5-2 langs NAC Breda

Lange tijd zag het er niet naar uit dat het een mooi weekend zou worden voor FC Groningen, maar in het slotkwartier van de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter NAC Breda werd alles anders. Drie doelpunten zorgden voor een opperbeste stemming in het Hitachi Stadion. Grote man was Mimoun Mahi. De aanvaller scoorde twee keer en was ongrijpbaar.

Kijkend naar de andere uitslagen was een overwinning om de aansluiting onderin niet te missen ook bijna noodzakelijk. Het begon al heel goed. In de zesde minuut scoorde Mahi, zoals hij na afloop liet weten, het mooiste doelpunt uit zijn loopbaan tot nu toe. Een vlijmscherpe pass van Ritsu Doan nam hij in één keer op de schoen en vanaf links plofte de bal bij de eerste paal binnen. Een juweel van een doelpunt. Een dikke tien minuten later stond het zomaar gelijk. Doelman Sergio Padt kon een vrije trap onvoldoende bedwingen en Mikhall Rosheuvel zei dankjewel.



Daar kreeg de thuisploeg een tikje van en zorgde ervoor dat het overwicht verdween. Dat zette zich door tot het begin van de tweede helft. Met weer Padt in een negatieve hoofdrol. In de 56e minuut reageerde hij heel sloom op een vrije trap. Hij kwam onvoldoende bij de bal en Mitchell te Vrede kon de gasten zomaar op voorsprong koppen. De redding voor de FC in deze wedstrijd is geweest dat Doan binnen twee minuten gelijkmaakte. Deyo Zeefuik kwam goed door over links en via de keeper en een verdediger belandde de bal voor de voeten van de instormende Doan; 2-2.

Er waren maar liefst 180 Japanners speciaal voor hem aanwezig en ze zagen hem schitteren. In het laatste kwartier kwam alles goed en dat was verdiend. Groningen werkte keihard en liet het meeste zien te willen winnen. Het begon in de 76e minuut toen Zeefuik op aangeven van Mahi de bal van dichtbij boven in de linkerhoek joeg. Daarna ging het snel. Vijf minuten voor tijd goochelde Mahi zich langs een paar verdedigers en bleef rustig. Hij slaagde erin om vanuit een moeilijke hoek, met behulp van verdediger Erik Palmer-Brown dat wel, de bal binnen te prikken. Het slotakkoord was voor Samir Memisevic. De controlerende middenvelder was het meest alert bij een keihard voorgegeven hoekschop en gleed de bal binnen.

De zege combineerde mooi met de bijna zeventig oud-spelers die aanwezig waren en in de rust een ereronde maakten. De ploeg van Danny Buijs zette NAC Breda nu op vijf punten, maar is zelf nog altijd slechts zestiende. Met 13 punten uit 14 duels. De vierde overwinning van het seizoen was wel een hele welkome en geeft weer meer vertrouwen voor de komende weken. Zeker de vijf treffers is een positief gegeven. Komende zondag speelt FC Groningen in Venlo tegen VVV.