FC Groningen begint 2020 met teleurstellende oefennederlaag

FC Groningen heeft zich niet van de beste kant laten zien in de eerste oefenwedstrijd van 2020. In Duitsland werd met 2-0 verloren van SV Rödinghausen. De Duitsers spelen in de Regionalliga West, beduidend lager dan het niveau waarop de FC acteert. Voor 150 toeschouwers speelde FC Groningen weinig klaar.