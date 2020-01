FC Groningen haalt beste naar boven en verslaat Ajax

Voetbal blijft een raar spelletje. De ene week is het niks en acht dagen later speelt FC Groningen met veel strijd en passie koploper Ajax met een 2-1 nederlaag naar huis. Plus een uitgelaten sfeer op de tribune. Over 90 minuten gezien was de FC de verdiende winnaar. FC Groningen steeg naar de achtste plaats in de Eredivisie met 29 punten uit 20 wedstrijden.

Ajax schoot slechts drie keer op doel en dat was veelzeggend. FC Groningen speelt over het algemeen prima wedstrijden tegen de topclubs. Blijkbaar komt er extra energie vrij tegen deze tegenstanders. Nu moet gezegd dat de Amsterdammers een aantal vaste waarden misten, zoals Ziyech en Blind, maar dat deed niets af aan het feit dat de thuisploeg in een uitverkocht HCM-Stadion er vanaf het begin vol voor ging.



Al na een dik kwartier volgde de beloning. Kai Sierhuis kreeg de bal schuin voor de goal en nadat doelman Varela in eerste instantie keerde ging de bal nogmaals via Kierhuis alsnog het doel in. Sierhuis juichte ingetogen, omdat de spits nog altijd bij Ajax op de loonlijst staat. De voorsprong gaf mogelijk nog meer energie. De verdedigende kwaliteiten van Groningen kwamen eens te meer boven. Met nu slechts 19 tegendoelpunten behoort FC Groningen tot de drie beste defensieve ploegen van de Eredivisie.



Toen Ramon Pascal Lundqvist na ruim 50 minuten via de voet van Ajax-verdediger Martinez de score verdubbelde gloorde een stunt. Er moest veel energie geleverd worden waardoor het in de slotfase wat lastiger werd. Zeker nadat Donny van de Beek in de 72 minuut van afstand tekende voor de 2-1. Grote kansen bleven behoudens een paar kopballen uit. Zo won de ploeg van trainer Danny Buijs voor het eerst sinds 2014 weer van Ajax.



De sfeer in het stadion was geweldig en het was misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen tot nu toe. Kijkend naar de ranglijst telt de overwinning pas echt als komend weekend in Zwolle vergelijkbaar gepresteerd wordt.