FC Groningen gaat serieuze fase voorbereiding in

Het 17-jarige talent Romano Postema deed weer van zich spreken. Een kwartier nadat hij in het veld was gekomen voor Kai Sierhuis maakte de spits in Lohne de gelijkmaker. De vorige week gecontracteerde verdediger Bart van Hintum maakte zijn eerste speelminuten. Ritsu Doan was na de vakantie voor het eerst weer van de partij in wedstrijdverband. Trainer Danny Buijs toonde zich na afloop niet tevreden en hoopte verder te zijn in de voorbereiding dan wat hij op de groene grasmat had gezien.



De wedstrijd in Lohne vormde de afsluiting van een trainingskamp in Norg. Wellicht speelde vermoeidheid een rol. Komende week zal meer duidelijk worden over waar FC Groningen staat. Er staan duels op het programma tegen FC Emmen en Hannover '96. Volgende week dinsdag volgt dan een confrontatie met FC Eindhoven. Hannover degradeerde afgelopen seizoen naar de 2e Bundesliga, maar is nog altijd een interessante tegenstander. Een clash tegen Emmen is altijd de moeite waard. Bovendien is het op 3 augustus de eerste opponent in de competitie.