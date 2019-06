FC Groningen en FC Emmen twisten over Glenn Bijl

De 23-jarige Bijl heeft specifiek op laten nemen dat Nederlandse clubs met een begroting tot 20 miljoen euro gebruik kunnen maken van deze clausule. Het was bedoeld om de lijn met de FC open te houden. Op papier heeft Groningen een begroting van rond de 19 miljoen, maar bij Emmen bestrijden ze dat. Om duidelijkheid te verschaffen hebben Bijl en zijn zaakwaarnemer een zaak aangespannen. Het is nog niet bekend wanneer deze dient.



Bijl had FC Emmen een ultimatum gesteld. Men kon tot 12.00 uur reageren, maar dat gebeurde niet. Geen van de partijen wil verder iets zeggen over de ontstane situatie. Bijl wil zo snel mogelijk in onderhandeling met FC Groningen. Aanstaande zaterdag start Groningen de voorbereidingen op het nieuwe seizoen en daar wil Bijl zo snel mogelijk bij zijn. Hij moet persoonlijk nog rond komen met de Trots van het Noorden. Emmen moet formeel toestemming geven om de persoonlijke onderhandelingen te starten, maar die toestemming zal er in de huidige situatie niet komen.