FC Groningen blijft op vreemde bodem ongeslagen

Al waren de meesten het er na afloop wel over eens dat het een typische nul nul wedstrijd was met weinig echte kansen voor beide doelen. De wedstrijd werd in het stadion van ADO Den Haag gespeeld, omdat vorig weekend in Alkmaar het stadiondak deels instortte door de harde wind. Een ander opmerkelijk gegeven vooraf was het niet meespelen van Ritsu Doan. De Japanner had hoofdpijn en voelde zich niet fit genoeg om te spelen. Of deze move te maken heeft met mogelijke transferperikelen rond zijn persoon, zal wellicht de komende dagen blijken.



Doan wordt al een tijdje in verband gebracht met PSV. De jonge Duitser Sam Schreck verving hem en deed dat meer dan behoorlijk. Het spelbeeld voor de pauze was duidelijk. FC Groningen bepaalde wat er gebeurde en oogde veel energieker dan AZ. Dat leidde tot diverse net niet kansen. Kaj Sierhuis was hier het vaakst in betrokken. Namens AZ kreeg oud FC-er Idrissi net voor rust een aardige schietkans, maar zijn inzet werd geblokt.



Na de rust was de wedstrijd meer in evenwicht, maar bleven grote kansen uit. En zo was na negentig minuten het beeld dat Groningen het duel op punten had gewonnen. Het gaat alleen nog altijd om het maken van doelpunten en die bleven helaas uit. FC Groningen staat in de middenmoot en kent een beduidend betere start dan afgelopen seizoen, toen drie van de eerste vier duels verloren werden.



Het is zaak om dat een vervolg te geven. Dat gebeurt komend weekend niet, omdat de uitwedstrijd tegen PSV vanwege Europese verplichtingen verplaatst is naar woensdag 25 september. De eerstvolgende wedstrijd is nu de thuiswedstrijd op zaterdag 31 augustus tegen Heracles Almelo.