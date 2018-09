FC Groningen blijft in mineur na nieuw verlies; plus twee keer rood en een opgepakte doelman

Padt was bij station Europapark ingestapt richting Kropswolde. Toen de conducteurs om zijn kaartje vroegen maakte hij amok en maakte slaande bewegingen. De trein werd stilgezet en de deuren werden afgesloten zodat Padt niet kon ontsnappen. De politie haalde de aanvoerder van FC Groningen uit te trein en nam hem mee voor verhoor. Dit bericht vormde de negatieve apotheose van een dag waarin het de ploeg van Danny Buijs weer niet voor de wind ging. Er was na afloop wel applaus van het publiek. De slechts 15.901 opgekomen fans hadden waardering voor de manier waarop de ploeg gestreden had.



Op het laatst zelfs met negen man. Er was niet alleen een 3-1 nederlaag, maar ook twee spelers haalden het einde niet. In de laatste minuut voor de pauze kreeg Deyovasio Zeefuik, na tussenkomst van de VAR, een directe rode kaart voorgeschoteld na een tackle op Oussama Idrissi. Een kwartier voor tijd, net na de 2-1 van AZ mocht Ajdin Hrustic vroegtijdig naar de kant met een tweede gele kaart. In de fase met een man minder speelde Groningen niet eens zo onaardig en had via Michael Breij zelfs de leiding kunnen nemen, maar hij raakte met zijn inzet de bovenkant van de lat.



Positief punt was de inbreng van aankoop Julian Chabot. Hij kreeg de kans en benutte deze. De centrale verdediger tekende in de 25e minuut zelfs voor de openingstreffer. Toen leek het zich allemaal gunstig te ontwikkelen, maar het liep duidelijk anders. Twee minuten na de 1-0 maakte Idrissi de gelijkmaker tegen zijn oude club. Het had nog anders kunnen lopen als Ritsu Doan op slag van rust van elf meter raak geschoten zou hebben. De inzet van de Japanner was veel te slap.



AZ trok het duel in de laatste vijftien minuten definitief naar zich toe en drukte FC Groningen daarmee verder het moeras in. Komende week heeft de FC twee kansen op eerherstel. Eerst donderdagavond de bekerwedstrijd tegen FC Twente en zondag komt FC Utrecht naar Groningen. Als daar geen resultaat uitkomt dan zal toch meer en meer richting de technische staf gekeken worden. Ergens zal een ommekeer moeten komen, want anders wordt het een heel pijnlijk seizoen.