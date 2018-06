FC Groningen begint seizoen uit tegen Vitesse; derby tegen FC Emmen op 16 december

Dat de FC met een uitwedstrijd begint zal de directie van de club op zich niet erg vinden. Dat betekent dat er in de bouwvakvakantie maar één keer in het eigen huis gespeeld wordt, waardoor het effect van toeschouwersverlies mogelijk tot een minimum beperkt wordt. Op zaterdag 15 september staat het eerste duel tegen één van de grote drie op de rol. In Amsterdam is Ajax dan de tegenstander. Op zaterdag 27 oktober komt landskampioen PSV naar Groningen en de confrontatie met Feyenoord wordt op zondag 25 november in De Kuip uitgevochten. De derby tegen sc Heerenveen staat voorlopig voor zondag 11 november om 12.15 uur geprogrammeerd.



Dit tijdstip is een kwartier vervroegd, omdat met de introductie van de videoscheidsrechter de angst bestaat dat wedstrijden die om 12.30 uur beginnen misschien niet om 14.30 uur klaar zijn. Dat is onhandig voor de live-uitzendingen op Fox Sport. Vandaar dat ervoor gekozen is om de vroege zondagwedstrijden een kwartier eerder te laten beginnen. Het speelschema is nog concept. In overleg met de clubs kunnen nog wijzigingen doorgevoerd worden en in de loop van het seizoen kunnen Europese wedstrijden voor mutaties zorgen.