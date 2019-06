FC Groningen begint oefencampagne in Sellingen

Na een eerste week trainen gaan de spelers van FC Groningen dit weekend twee keer de wei in. Te beginnen vrijdagavond in Sellingen tegen de nieuwbakken zondagderdeklasser. Op zaterdag is het naar de zaterdag Vierde Klasse gedegradeerde DVC de tegenstander.

De laatste jaren werd de campagne traditioneel begonnen met een duel op het Hogeland tegen het RWE Eemsmond regioteam, maar dat is met ingang van dit seizoen van de baan. De aftrap in Sellingen is om 19.00 uur. In Appingedam rolt de bal vanaf 14.00 uur. Het oefenprogramma van FC Groningen ziet er verder als volgt uit:

Vrijdag 5 juli 19.00 uur FC Groningen - Ross County (in Assen)

Zaterdag 6 juli 14.30 uur FC Groningen - Preussen Munster (in Rolde)

Dinsdag 16 juli 19.00 uur FC Groningen - FC Emmen (in Rolde)

Zaterdag 20 juli 15.00 uur Hannover '96 - FC Groningen (onder voorbehoud)

Dinsdag 23 juli 19.00 uur FC Groningen - FC Eindhoven (in Norg)

Zondag 28 juli 13.00 uur Open Dag



De competitie begint zaterdag 3 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Een week later is FC Twente de eerste tegenstander in eigen huis.