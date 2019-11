Europees avontuur Donar eindigt in deceptie

De afgelopen drie jaar lukte het steeds om minimaal de tweede poulefase te halen. Het leek er lange tijd op dat het voor de vierde keer zou gebeuren, maar ergens in het derde kwart begon de machine te haperen. Wat een rol leek te spelen was het omvallen van een deel van de ledboarding voor de bank van Spirou met nog ruim zes minuten te spelen in het derde kwart. Kort daarvoor bereikte Donar de maximale voorsprong van 15 punten (45-30)



Het oponthoud brak de flow bij Donar. Met nog tien minuten te gaan stond het 56-49 en was de helft van de voorsprong verdwenen. Ook nog niks aan de hand, maar vervolgens werd de thuisploeg in het slotkwart met 29-8 opgerold door Spirou. Er ging niks meer goed bij Donar. Aanvallend was het een rommeltje en verdedigend vielen grote gaten. Spelers kwamen in foutenlast en de grote man bij de gasten, Antony Beane, schroefde zijn puntentotaal op naar 28 punten.



Het was Beane die de formatie uit Charleroi met nog ruim zes minuten te gaan Donar voor het eerst op achterstand zette; 56-57. Amper twee minuten later was het gat geslagen; 56-64. Het was pijnlijk om te zien hoe Donar in eigen huis in de slotfase gedeclasseerd werd. Donte Thomas was topscorer met 15 punten. Komende zaterdag moet de knop om. Dan wacht de uitwedstrijd tegen Den Bosch.