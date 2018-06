Ernest Faber terug naar PSV; oud-trainer FC Groningen wordt jeugdtrainer

Ernest Faber was op zoek naar een avontuur in het buitenland, maar het wordt Eindhoven. De trainer, die na twee seizoenen is vertrokken bij FC Groningen wordt hoofd van de jeugdopleiding bij PSV. Faber, die een verleden heeft bij PSV, tekende een contract voor vijf jaar.

PSV liet in een reactie weten dat Faber na het vertrek van Pascal Jansen met stip op één. Faber was in het verleden speler, jeugdtrainer en assistent bij het eerste elftal van de landskampioen. Faber is blij. 'PSV zocht een hoofd jeugdopleiding die als ondersteunend coach voor alle jeugdtrainers kan dienen. Ik denk dat die rol mij goed ligt.' Een jaar of acht geleden toonde Faber ook al interesse voor de vacature, maar toen bleek het teveel een kantoorbaan. Het is nu de bedoeling om meer op het veld te staan. Met de terugkeer naar PSV laat Faber zijn ambitie om naar het buitenland te gaan voorlopig varen.