Elske Dijkstra kondigt vertrek aan bij 4 Mijl

Dijkstra was eerst als freelancer betrokken. Sinds 2008 was ze in loondienst. Eerst verantwoordelijk voor marketing en communicatie en later als senior projectmanager. In 2015 nam Dijkstra de rol over van Grietje Pasma als race director. Dat deed ze samen met Johan Meijer. Dijkstra liet verder weten zich altijd met hart en ziel te hebben ingezet. 'Deze jaren hebben me gevormd en gebracht waar ik nu ben. Daar ben ik iedereen ontzettend dankbaar voor.'



Het was niet alleen de 4 Mijl van Groningen, maar ook bij de organisatie van de Plantsoenloop, de Nacht van Groningen, Bommen Berendloop, Ladies Run Groningen, Groningen Urban Trail en de Airport Night Run op vliegveld Eelde was Dijkstra betrokken. Met het vertrek van Dijkstra en het al eerdere vertrek van de in augustus overleden Grietje Pasma blijft er van het oorspronkelijke 4 Mijl DNA weinig over. De organisatie is al een paar jaar in handen van Golazo, een van oorsprong Belgische organisatie, dat in Nederland en België vele sportevenementen organiseert.

Over een opvolger is nog niks bekend gemaakt.