Eindelijk weer eens vertier bij winnend FC Groningen

FC Groningen is na dit weekend terug te vinden in het linkerrijtje van de Eredivisie. Na de 2-0 thuiszege op Willem II staat de FC negende met 17 punten uit 12 duels. Voor de vierde keer op rij bleef Groningen ongeslagen in de competitie. Spits Kaj Sierhuis was met twee doelpunten de grote man in een aantrekkelijke wedstrijd.

Er werd keihard gewerkt en dat werd gecombineerd met attractief voetbal. Veel duels werden gewonnen, mede omdat de gasten dit wat uit de weg gingen. Een andere belangrijke waarde was Joël Asoro. De Zweed kreeg een kans, omdat Charlison Benschop niet helemaal fit was. Asoro benutte zijn eerste basisplaats volledig. Hij is bewegelijk en blijkt een goede match te hebben met Sierhuis.



De dynamiek in de ploeg was groot en er werd als een ploeg gespeeld, waardoor er negentig minuten controle over de wedstrijd was. Er zaten amper 17.000 toeschouwers in het Hitachi Stadion en die werden eindelijk bediend. Vijf minuten voor rust werd de score eindelijk geopend. Een prachtige pass van Ajdin Hrustic kwam op links bij Django Warmerdam en zijn voorzet kwam voor de voeten van Sierhuis, die vervolgens de bal tegen de touwen joeg.



Direct na de pauze was hij weer de gebraden haan. Ko Itakura zocht de diepte en vond de kleine Asoro. De debutant in de basis won tussen drie verdedigers toch het kopduel. De bal kwam voor de voeten van Sierhuis, die de bal in de korte hoek snoeihard binnen knalde. Doelman Wellenreuther zal de bal slechts gehoord hebben. Zo scoorde FC Groningen op de juiste momenten. Gezien de krachtsverhouding had de score hoger uit moeten vallen. Maar met de vierde thuiszege op rij, weer de nul en royaal zicht op een positie in de subtop was er alle reden tot positivisme.



Komende vrijdagavond staat de uitwedstrijd tegen nummer vijf Vitesse op het programma.