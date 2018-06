Droefenis bij Be Quick1887; degradatie naar Hoofdklasse na 2-0 verlies tegen GOES

Het is Be Quick 1887 zondag niet gelukt om behouden te blijven voor de Derde Divisie. Na een 2-2 gelijkspel afgelopen donderdag in Zeeland tegen GOES verloor Be Quick op de eigen Esserberg met 2-0 van de Zeeuwen. Dat was onvoldoende voor handhaving. Daardoor speelt Be Quick na een tweejarig verblijf in de Derde Divisie volgend seizoen een treetje lager in de Hoofdklasse.

Thomas Careman was geschorst en de afwezigheid van het aanspeelpunt voorin scheelde een slok op een borrel. Welke invloed het gehad heeft zal niemand ooit weten, feit was dat Be Quick het over negentig minuten niet kon bolwerken tegen de gasten. De 2-0 nederlaag voor de formatie van de vertrekkende trainer Kevin Waalderbos viel weinig op af te dingen. Vechtlust en inzet ontbrak het niet aan, maar de finesses in het spel van Be Quick ontbraken. Toen GOES na een dikke 25 minuten op voorsprong kwam hadden ze het houtwerk al een keer geraakt en dat gebeurde kort na de openingstreffer nog een keer.



Na de pauze probeerde Be Quick het nog een keer. Ze waren in fases ook sterker, maar grote kansen bleven uit. Kees Noordmans kreeg een mogelijkheid. Ruim een kwartier voor tijd viel de beslissing. Een snelle omschakeling van de Zeeuwen werd doeltreffend afgerond; 0-2. Verdediger Robert Talens ging daarna nog mee naar voren, maar de aanvoerder kon ook weinig gevaar meer teweeg brengen. De teleurstelling was groot na afloop. Na een moeizaam seizoen slaagde Be Quick er toch in om de kans te krijgen om op eigen kracht in de Derde Divisie te blijven. Dat die kans niet gepakt werd smaakte bitter.



Veel spelers gaan Be Quick verlaten, waardoor het voor de nieuwe trainer, de 26-jarige Steven Wuestenenk, een uitdagende klus is om het vlaggenschip klaar te stomen voor een bepalende rol in de Hoofdklasse.