Donar zet belangrijke stap; 89-83 winst op Karisyaka

De basketballers van Donar zijn nog één zege verwijderd van de tweede ronde in de strijd om de FIBA Europe Cup. Donar speelde woensdagavond in MartiniPlaza een uitstekende wedstrijd en versloeg in de slotfase het Turkse Pinar Karisyaka uiteindelijk met 89-83. De thuisploeg keek lange tijd tegen een achterstand aan, maar besliste de wedstrijd ruim veertig seconden voor tijd.

Volgende week woensdag sluit de ploeg van coach Erik Braal de wedstrijdreeks in Poule C af met een thuiswedstrijd tegen Spirou Basket uit Charleroi. De Belgen wonnen eenvoudig met 92-45 van Istanbul en hebben nu net als Karisyaka 8 punten. Donar heeft er eentje meer. Een overwinning tegen Spirou zal nodig zijn om door te gaan naar de volgende ronde. De nummers één en twee gaan verder. Het is inmiddels duidelijk dat Istanbul alle duels verliest en om die reden Karisyaka de punten volgende week cadeau zal doen. Om die reden is winnen het devies voor Donar, zodat ze het op eigen kracht redden en niet afhankelijk worden van bijvoorbeeld onderlinge resultaten.

Tegen de Turken was niet alleen sprake van een spannende wedstrijd, maar het niveau was ook hoog. Donar leed amper balverlies en speelde als ploeg prima, getuige 27 assists. Toch duurde het lang voordat de Groningers de gasten op de knieën had. De achterstand bij rust was minimaal; 41-45. Daar kwamen in het derde kwart nog twee punten bij. Met het laatste kwart nog te gaan stond het 62-68. En in de laatste tien minuten knalde Donar erover heen. De Turken hadden moeite met het tempo en leken al een tijdje op de toppen van hun kunnen te spelen.



Arvin Slagter stond op. Hij maakte belangrijke scores. Eerst bracht hij Donar langszij om zijn ploeg vervolgens op voorsprong te schieten; 82-80. Met nog 42 seconden viel de beslissing. Slagter gooide er een driepunter in en bracht de stand op 87-81. Daarmee waren de Turken definitief geknakt en klapten de 3.500 fans hun handen stuk. Drago Pasalic was topscorer met 14 punten. Jordan Callahan tekende voor 11 punten.