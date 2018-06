Donar wordt niet beloond; weer drie voorrondes Champions League

Dit in tegenstelling tot de twee finalisten Avellino en Venezia. Beide Italiaanse teams zijn rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Dan is het wrang voor Donar om zelf drie keer aan de bak te moeten om hetzelfde te bereiken. Het betekent ook dat, net als vorig jaar, coach Erik Braal in zijn voorbereiding rekening moet houden met een vroege start. De opdracht is even duidelijk als lastig; drie keer winnen om aan het hoogste basketbalbal mee te mogen doen.



De eerste voorronde wordt gespeeld op 20 en 22 september. De tweede voorronde vindt plaats op 25 en 27 september en de derde voorronde is op 30 september en 2 oktober. In de eerste voorronde doen 24 teams mee. Mogelijke tegenstanders zijn Dinamo Tiblisi uit Wit-Rusland, Bakken Bears uit Denemarken, het Portugese FC Porto of Charleroi uit België.