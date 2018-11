Donar wint eenvoudig van Den Helder; Jeter maakt rentree

Jeter speelde alsof hij nooit was weggeweest. De Amerikaan maakte nog geen deel uit van de starting-five. De generaal kwam na een minuut of zes in het eerste kwart voor het eerst op de vloer en zette direct zijn handtekening onder het spel. Hij nam het initiatief, strooide met passjes en begon ook te scoren. Aan het begin van het derde kwart was het voor het eerst raak toen 39-33 op het scorebord kwam. Tot de pauze was het ondanks de 55 punten van Donar nog spannend, omdat de gasten aardig mee deden.



Mogelijk dat de afwezigheid van de internationals Arvin Slagter en Shane Hammink plus een zieke Jason Dourisseau een rol speelde in het wat minder verdedigen, want halverwege 48 punten toestaan tegen een laagvlieger is best veel. De afwezigheid van de drie genoemde spelers gaf de youngsters Shegi Adebunji en Reinder Brandsma de kans om in te vallen. Brandsma verscheen zelfs op het scorebord met twee punten. Tim Hoeve die al wat verder is, maar normaal weinig speeltijd krijgt speelde bijna achttien minuten en deed dat naar behoren. Hij noteerde zes punten.



Donar verloor het tweede kwart zelfs met 23-22. Na de pauze kwam er snel meer licht tussen beide ploegen en was de strijd, zeker in het vierde kwart, gestreden. Opvallend was de bijdrage van Jobi Wall. De schutter gooide zeven van zijn acht driepunters raak en was topscorer met 29 punten. Jeter scoorde zeven punten en Drago Pasalic viel op met een double double. De Kroaat maakte dertien punten en pakte evenzovele rebounds.