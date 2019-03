Donar wil via Oostende door in Europa

De basketballers van Donar zijn Europees gezien nog altijd in de race om de prestatie van vorig jaar, de halve finale van de FIBA Cup, te evenaren. Om een stap dichterbij te komen moet Donar woensdagavond in België Filou Oostende verslaan in de return van de achtste finale. De heenwedstrijd eindigde vorige week in MartiniPlaza in 66-66.

Vorige week trok de ploeg van coach Erik Braal in de slotfase de stand nog gelijk na een achterstand van vijf punten in de slotfase. Teddy Gipson was de gevierde man. Feit is wel dat Donar na een mindere periode aan de beterende hand lijkt te zijn. Afgelopen zaterdag werd eenvoudig in Amsterdam gewonnen van laagvlieger Apollo. Oostende is natuurlijk andere koek. Met een fitte selectie, alleen Lance Jeter heeft last van een verstuikte vinger, wordt vanaf 19.00 uur de strijd aangegaan in de Versluys Dôme waar 5.000 fans een plek kunnen vinden.



Oostende verloor afgelopen weekend de bekerfinale tegen Antwerp Giants met 76-70. De Belgen, met oud-Donar speler Chase Fieler in de gelederen, zullen derhalve op zoek zijn naar persoonlijke revanche. Het zal een heet avondje worden tegen de nummer vier van België, maar Braal denkt dat zijn ploeg ervaren genoeg is om een nieuw Europees mirakel te realiseren. Het zou voor Donar sowieso prettig zijn om nog een volgende ronde te halen. Anders rest alleen nog de competitie en daar is, staande op de vierde plaats, nog een hoop werk aan de winkel.