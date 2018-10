Donar wil ongeslagen blijven in Europe Cup; in uitwedstrijd tegen Spirou Charleroi

In België staat de uitwedstrijd tegen Spirou Basket uit Charleroi op het programma. De Belgen staan derde met een nederlaag en een zege. Vorige week boekte Spirou een knappe 80-62 zege in Turkije op het sterke Istanbul. Donar won daar twee weken geleden in Leek overigens van, maar het is een signaal dat Spirou een lastige opponent is en het zeker geen uitgemaakte zaak is dat de formatie van coach Erik Braal zomaar even de derde zege op rij gaat boeken. Feit is wel dat een derde zege met nog twee thuiswedstrijden in het vooruitzicht de kansen op doorgaan verder vergroot.



Zeer waarschijnlijk mist Spirou de 2.08 meter lange center Rasko Katic. De 37-jarige Serviër was de laatste wedstrijden geblesseerd. Bij Donar is iedereen fit. Ook Rienk Mast is van de partij. De 17-jarige rookie weet zich gesteund door het gegeven dat hij voor het eerst deel uitmaakt van de voorselectie van Oranje. De voorselectie van 24 spelers wordt binnenkort teruggebracht naar een definitieve selectie.



Bij Spirou is Sebastian Belin manager. Belin speelde in het seizoen 2008-2009 korte tijd voor Donar. Belin overleefde op 22 maart 2016 de aanslag op vliegveld Zaventem in Brussel. Hij verloor daarbij bijna beide benen. Volgens artsen zou sporten nooit meer mogelijk zijn, maar hij liep afgelopen zondag de marathon van Brussel uit. De wedstrijd in het Spiroudome, waar plek is voor 6.300 toeschouwers, begint om 18.00 uur.