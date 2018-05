Donar voltooit trilogie; 73-66 zege in Leiden brengt derde titel op rij

Donar is hotter dan hot. De Europese wedstrijden zijn daar ongetwijfeld debet aan geweest. Het begon in september vorig jaar al met meeslepende wedstrijden om plaatsing voor de Champions League mogelijk te maken. Tegen het Spaanse Estudiantes lukt het net niet. Vervolgens ging het verder in de Europe Cup, waarbij de ploeg van coach Erik Braal tot de halve finale reikte en door de latere winnaar Reyer Venezia net geklopt werd. Het sterke van Donar was dat de resultaten in de competitie er nooit onder leden. Dat had ongetwijfeld ook te maken met de overmacht. Getuige de finale tegen ZZ Leiden. Het werd nooit spannend en Donar had in zichzelf de belangrijkste tegenstander.



In de Vijf Meihal streed de thuisploeg voor de laatste kans, maar dat kwam nooit uit de verf. Ga maar na, halverwege stond Donar al met 44-24 voor. Daarmee was de wedstrijd al gespeeld en konden de honderden meegereisde fans hun feestje al gaan vieren. De tweede helft was feitelijk een formaliteit. Leiden kwam in het derde kwart nog tien punten terug. In het laatste kwart lieten de gasten het niet meer aanbranden en trok de zege en daarmee het derde kampioenschap op rij over de streep. De dirigent van het kampioensensemble, Brandyn Curry, was topscorer met 20 punten.



Het is inmiddels de zevende titel in de historie van de club. Dit wordt woensdagavond gevierd in MartiniPlaza. Vanaf 19.00 uur worden spelers, begeleiding en technische staf gehuldigd.