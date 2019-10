Donar vervolgt Europese campagne

De basketballers van Donar haalden in september de poulefase van de Champions League niet. Over twee wedstrijden was Benfica te sterk. Donar mag verder in de Europe Cup en begint daar dinsdagavond aan. Het Belgische Phoenix Brussels is te gast in MartiniPlaza. De recent aangetrokken Vernon Taylor is speelgerechtigd.

De andere twee tegenstanders zijn Spirou Basket Charleroi eveneens uit België en het Turkse Pinar Karsiyaka. Toevallig vorig seizoen ook tegenstanders in de Europe Cup. Na de thuiswedstrijd tegen Brussel speelt de ploeg van coach Erik Braal drie keer op rij uit om deze eerste poulefase af te sluiten met twee thuiswedstrijden. Op woensdagavond 27 november weet Donar waar het aan toe is. Dan staat de laatste wedstrijd tegen Charleroi op het programma.



Donar kan tegen Brussel beschikken over Taylor. De Amerikaan werd vorige week aangetrokken als vervanger voor de langdurig geblesseerde Leon Williams. De ervaren Taylor speelde bij vele clubs. Vorig seizoen speelde hij voor Den Bosch. Bij Brussel staat onder andere David Bell onder contract. De 38-jarige Amerikaan speelde in het seizoen 2011/2012 bij Donar. Voor Braal is de spelverdeler een bekende. Domien Loubry speelde ruim tien jaar geleden in Bergen op Zoom toen Braal daar coach was.



Brussel was vorig jaar derde in de Belgische competitie. Braal heeft in diverse media laten weten zich favoriet te vinden. Of dit resulteert in een overwinning is vanaf 19.30 uur te aanschouwen.