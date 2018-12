Donar verliest ook thuis van Zwolle; 84-90

Een thuisnederlaag voor de basketballers van Donar. Het is de laatste tijd hoogst zeldzaam, maar het gebeurde donderdagavond. Koploper Landstede Zwolle was met 90-84 de sterkste in MartiniPlaza. Na een 43-38 ruststand werd de slag in de tweede helft verloren. Donar zag daardoor het verschil in punten met de koploper groeien naar zes. In de Dutch Basketball League staat Donar tweede met 18 punten uit 12 duels. Zwolle heeft er 24.

De bijna 3500 toeschouwers gingen er eens even goed voor zitten in de hoop dat deze topper Donar de kans zou geven om het verschil met de koploper terug te brengen naar twee punten om zo de spanning in de competitie rondom de koppositie weer vol op te voeren. Het liep anders. De thuisploeg bleek niet bij machte om de gasten te breken. De eerste confrontatie in Zwolle liep ook al uit op een nederlaag, 88-81, waardoor het er op lijkt dat Zwolle een serieuze titelkandidaat is.



Direct na de pauze leek de wedstrijd zich gunstig te ontwikkelen toen Donar wegliep naar een 56-46 voorsprong, maar dit bleek niet voldoende. De gasten toonden veerkracht en herstelden de marge nog voor het einde van het derde kwart. Met een 63-64 tussenstand gingen beide ploegen het laatste kwart in. De spanning droop ervan af en dat was bij 80-80 nog steeds zo. Op dat moment kon de ploeg van coach Erik Braal niet doordrukken en miste het een beetje energie om de zege eruit te slepen.

Zwolle had dat wel en sloeg toe. Hoe het publiek ook meeleefde de nederlaag was een feit. Jason Dourisseau was topscorer met 20 punten. Lance Jeter was goed voor 16 stuks. Komende zondag speelt Donar in Dordrecht tegen nieuwkomer Dutch Windmills.