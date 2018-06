Donar verlies regisseur; Brandyn Curry verkast naar Frankrijk

Het feest van het kampioenschap is nog maar net gevierd en Donar is terug in realiteit van het komende seizoen. En niet zomaar, want spelverdeler Brandyn Curry zegt Groningen na een jaar alweer vaarwel. De Amerikaan gaat naar Frankrijk, waar ESSM Le Portel bekend maakte van zijn diensten gebruik te gaan maken. Een gevoelig verlies voor de landskampioen. Curry is een schutter en belangrijk voor het tempo in de wedstrijd.

Le Portel is geen onbekende. In de Europe Cup speelde de ploeg van coach Erik Braal het afgelopen seizoen twee keer tegen de formatie uit het noorden van Frankrijk. In de eerste poulefase werd in Leek met 77-72 gewonnen en in Frankrijk werd met 60-49 verloren. Blijkbaar heeft de 26-jarige Curry zich toen al in de kijker gespeeld. Om zijn kwaliteiten kracht bij te zetten werd Curry uitgeroepen tot MVP, meest waardevolle speler, van zowel de reguliere competitie als de play-offs. In Europees verband ging deze titel net aan hem voorbij. De Franse competitie is beter dan de Nederlandse en ook financieel is er meer mogelijk. Dat zal in het geval van Curry ongetwijfeld ook een reden geweest zijn om Groningen te verlaten.