Donar treft Grasshoppers of Rijswijk in bekertoernooi

Terwijl de basketballers van Donar volop in voorbereiding zijn op het beslissende Europese duel tegen Spirou Basket uit Charleroi is bekend geworden waar de landskampioen in de beker tegen speelt. In de achtste finale is de winnaar van het duel tussen Solar systemen Grasshoppers uit Katwijk en Lokomotief Rijswijk de tegenstander.

Beide promotiedivisionisten moeten uiterlijk 3 december gespeeld hebben, waarna Donar op of uiterlijk 20 december tegen de winnaar moet spelen. Die ontmoeting zal plaatsvinden in Rijswijk of Katwijk. Mocht Donar dit duel winnen dan volgt de kwartfinale op 17 en 31 januari (uit en thuis). De halve finale is gepland op 7 en 14 februari. De finale wordt gespeeld op 31 maart 2019. Zover is het nog lang niet. Voor nu is de eerste opdracht voor de ploeg van coach Erik Braal om te winnen van Spirou. Alleen dan gaat de deur naar de volgende fase van de FIBA Europe Cup open. Anders is het over en uit. De tip off in MartiniPlaza is om 19.30 uur.