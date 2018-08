Donar speelt Supercup op 6 oktober; in MartiniPlaza tegen ZZ Leiden

Donar weet wanneer het voor de eerste prijs van het seizoen gaat spelen. Op zaterdag 6 oktober om 19.30 uur is ZZ Leiden de tegenstander in de strijd om de Supercup. Het is de confrontatie tussen de landskampioen en de verliezend bekerfinalist, omdat de Groningers vorig jaar ook de beker wonnen.

Het was een beetje zoeken naar een datum, omdat Donar in september al volop aan de bak moet in een poging zich te kwalificeren voor de Champions League. De ploeg van Erik Braal won de Supercup in 2014 en 2016. Vorig seizoen was Landstede Zwolle in MartiniPlaza verrassend te sterk. Donar prolongeerde de landstitel en won ook de beker. Op zondag 25 maart werd Leiden met 87-71 verslagen. Zo kan het gebeuren dat de landskampioen en de verliezend bekerfinalist elkaar treffen in de strijd om de Supercup.