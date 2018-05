Donar rolt Leiden op in eerste finale; overtuigende 105-66 zege

Donar is de finale om het landskampioenschap overtuigend begonnen. In een net niet uitverkocht MartiniPlaza werd ZZ Leiden in de eerste wedstrijd van de best-of-seven serie door de gehaktmolen gehaald. Na een moeizame start in het eerste kwart. Wervelde Donar naar 105-66. De tweede finale in deze serie is donderdagavond in Leiden.

Coach Erik Braal kon het zich zelfs permitteren om in de slotfase de talenten Rienk Mast, Sjoerd Koopmans en Tim Hoeve binnen de lijnen te brengen. Mast kwam met vier punten ook op het scorebord. De thuisploeg schoot na het eerste kwart in gang. In de eerste tien minuten leek het erop dat het een echte play-off wedstrijd zou worden, maar schijn bedroog. Vanaf het tweede kwart denderde de donar-machine op volle toeren. Driepunters van Bradford Burgess en mooie scores van Drago Pasalic vormden de opmaat naar een walk-over. Halverwege was de score opgelopen naar 56-38.



Na de pauze zette het spelbeeld van het tweede kwart zich voort. En dan te bedenken dat de gasten er dit seizoen in geslaagd zijn om Donar twee keer te verslaan. Daar was in het eerste finale duel geen enkele sprake van. Het publiek genoot met volle teugen, maar van spanning was geen enkele sprake. Meestal wordt in de finale verdedigend gespeeld, maar nu werd het tegenbeeld bevestigd. De deur stond vaak wagenwijd open, waar de spelers van de thuisploeg naar hartenlust van profiteerden.

Positief was ook de rentree van Evan Bruinsma. De Amerikaan kampte met een enkelblessure en maakte dinsdagavond zijn eerste speelminuten tijdens de play-offs. Pasalic was topscorer met 17 punten. Brandyn Curry noteerde 14 punten. In het gunstigste geval kan Donar volgende week dinsdagavond in Leiden al kampioen worden. In dat geval is sprake van vier zeges op rij. Getuige de verpletterende zege in de eerste finale zou het zomaar eens het geval kunnen zijn.