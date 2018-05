Donar rolt al richting finale; na grote 114-85 zege in Rotterdam

Coach Erik Braal had nog het nodige aan te merken, maar de basketballers van Donar zijn de in de halve finale van de play-offs veel te sterk voor Forward Lease Rotterdam. In Rotterdam werd het 114-85. Halverwege was het al 62-37. In de best-of-seven reeks heeft Donar nu nog twee zeges nodig om zich te plaatsen voor de finale om vervolgens op te gaan voor titelprolongatie.

Braal was vooral nog niet tevreden over de verdediging. Hij vond dat Rotterdam te gemakkelijk aan de scores kwam. Aan de andere kant konden de Groningers zich aanvallend uitleven. Het was een open wedstrijd, terwijl play-off basketbal zich vaak kenmerkt door verdedigend spel, waarbij de rebounding erg belangrijk is. Feitelijk was de wedstrijd na het eerste kwart al gedaan. Met een score van 28-13 was het al duidelijk welke kant het op zou gaan. Het verschil was al groter in die fase; 22-4. Rotterdam schakelde in de kwartfinale het favoriet geachte New Heroes Den Bosch uit, maar tegen Donar krijgt de ploeg uit de havenstad geen schijn van kans.

Na de pauze consolideerde Donar de voorsprong en bouwde het zelfs nog iets verder uit. Het was een beetje de avond van Thomas Koenis. Hij werd topscorer mede dankzij een paar fraaie dunks en schoten van afstand. De center zette 24 punten op het formulier. Brandyn Curry tekende voor 22 punten. Komende zaterdagavond om 19.30 uur is finale drie aan de orde in MartiniPlaza. In de andere halve finale heeft ZZ Leiden ook een 2-0 voorsprong genomen. Zij spelen tegen Landstede Zwolle. Zo lijkt een finale Donar - ZZ Leiden in de maak.