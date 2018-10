Donar opnieuw naar Leek voor eerste duel in FIBA Europe Cup

Na de uitschakeling in de tweede voorronde van de Champions League gaan de basketballers van Donar verder in de strijd om de FIBA Europe Cup. De ploeg van coach Erik Braal begint woensdag met een thuiswedstrijd. Het duel tegen Istanbul BBKS kan niet in MartiniPlaza gespeeld worden. Net als vorig jaar wijkt Donar uit naar het Topsportcentrum in Leek. Het eerste duel begint om 19.30 uur.

De andere tegenstanders in Poule C zijn Pinar Karsiyaka uit Turkije en Spirou Basket uit het Belgische Charleroi. Na de openingswedstrijd in Leek speelt Donar drie keer op rij uit. Om met twee thuiswedstrijden af te sluiten. Vorig seizoen reikte Donar tot de halve finale van de strijd om de FIBA Europe Cup. Het Italiaanse Venetië was toen over twee wedstrijden net te sterk.