Donar op rand van halve bekerfinale

Daar leek het in het eerste kwart nog niet op toen de ploeg van coach Erik Braal met 22-18 achterstond. In de tweede tien minuten liepen de gasten zelfs weg naar 27-20. Mede door fel verdedigend werk. Het was Vernon Taylor die vervolgens twee driepunters voor zijn rekening nam en Donar terugbracht in de wedstrijd. Het tempo ging omhoog en bij rust was het al 44-33.



De toon was gezet en de thuisploeg stopte niet meer. Gesteund door een goede verdediging raasden de spelers van Donar over de vloer. De bijna 3.000 toeschouwers genoten met volle teugen. De schoten van afstand bleven vallen en reboundend overklaste Donar de Rotterdammers met 50 om 27. Het gevolg was een verschil van meer dan 30 punten in het voordeel van Donar.



Shane Hammink en Vernon Taylor waren topscorer met 17 punten. De return is op donderdag 6 februari in Rotterdam. Normaal gesproken kan Donar een ticket voor de halve finale niet meer ontgaan.