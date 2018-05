Donar op 2-0 in play-off finale; na moeizame 78-71 zege in Leiden

Donar is nog steeds op weg naar een clean sweep in de finale om de landstitel. In de best-of-seven serie werd donderdagavond de eerste uitwedstrijd gewonnen. Na de verpletterende 105-66 in de eerste wedstrijd tegen ZZ Leiden ging het in de Vijf Meihal in Leiden een stuk moeizamer. Na een stroef begin werd uiteindelijk met 78-71 gewonnen. Finale 3 is zaterdagavond in MartiniPlaza.