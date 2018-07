Donar naar Kosovo in voorronde Champions League; Sigal Prishtina de tegenstander

Donar weet waar het aan toe is om de poulefase van de Champions League te bereiken. Daarvoor moeten, net als vorig jaar, drie voorrondes overleeft worden. Te beginnen tegen Sighal Prishtina uit Kosovo. De uitwedstrijd staat gepland op donderdag 20 september. De return is twee dagen later op zaterdag 22 september in MartiniPlaza.

Wanneer Donar deze ronde winnend afsluit wacht in de tweede voorronde de winnaar van Fribourg Olympic uit Zwitserland en het Russische Avtodor Saratov. Deze duels worden gespeeld op dinsdag 25 (thuis) en vrijdag 28 september (uit). De winnaar van dit duel speelt in de derde en laatste voorronde spelen tegen Sakarya Buhukseyir uit Turkije. Deze wedstrijden vinden plaats op maandag 1 (thuis) en donderdag 4 oktober (uit).



Mocht Donar deze voorrondes overleven en zich plaatsen voor de Champions League, dan komen de Groningers terecht in Groep B. In deze groep zitten PAOK Thessaloniki uit Griekenland, het Spaanse Iberostar Tenerife, BK Opava uit Tsjechië, Hapoel Holon uit Israël, het Duitse Telekom Baskets Bonn (DU) en een oude bekende Umana Reyer Venezia. De Italianen waren vorig seizoen in de halve finale van de Europe Cup net te sterk voor landskampioen Donar.