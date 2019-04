Donar na verlenging onderuit tegen koploper Leiden

Voor bijna 3.700 toeschouwers gaf Donar alles in een wisselvallige wedstrijd. Pieken en dalen volgden elkaar op. In het derde kwart kwam de thuisploeg bijvoorbeeld uitstekend uit de startblokken en nam een voorsprong van tien punten; 43-33. Dat zou een boost moeten geven, maar het tegendeel was waar. Bijna niets lukte meer en Leiden dartelde naar hartenlust over het veld. De achterstand werd in rap tempo weggepoetst. Na de derde tien minuten stond Donar met 50-46 achter.



Vervolgens duurde het tot de ultieme slotfase dat de Groningers weer extra kleur op de wangen kregen. Bij een 61-66 achterstand had het ook anders af kunnen lopen. Darius Thompson had het kunnen beslissen, maar dunkte op de ring. Donar had de rebound. Arvin Slagter joeg vervolgens snel een driepunter door het netje. Niks aan de hand, maar vervolgens leed Leiden snel balverlies. Via Thomas Koenis kon de regerend landskampioen daar uiteindelijk van profiteren. De center scoorde in de buzzer.



In de verlenging lukte het Donar niet om Leiden het hoofd nog verder op hol te brengen. Wel werd duidelijk dat de ploeg van coach Erik Braal in de halve finale van de play-offs Leiden meer dan partij kan bieden. Veel meer dan in eerdere fases van dit seizoen het geval is geweest. Thomas Koenis was topscorer met 13 punten. Komende zondag speelt Donar de laatste reguliere competitiewedstrijd. In MartiniPlaza is Apollo Amsterdam de tegenstander. Vervolgens beginnen de play-offs. Den Helder Suns is daarin de eerste tegenstander.