Donar maakt nieuwe start

Een vernieuwde selectie, omdat na het tegenvallend verlopen vorige seizoen er niet nog zo'n seizoen mag volgen. Dat zou Donar onwaardig zijn. In de strijd om de landstitel bijvoorbeeld bleek de ploeg van coach Erik Braal vrij kansloos tegen ZZ Leiden. De bezem ging door de selectie. Daarom stonden tijdens de eerste training slechts drie bekenden op de vloer. Jason Dourisseau, inmiddels 35-jaar, Shane Hammink en Thomas Koenis. De formatie kent in totaal tien nieuwe gezichten, waaronder vier jeugdspelers die een kans krijgen.



Hoe swingend het allemaal wordt zal de komende periode blijken. De eerste belangrijke wedstrijd is op dinsdag 17 september. In de voorronde van de Champions League treft Donar In Lissabon Benfica. Drie dagen later is de return in Groningen. De eerste oefenwedstrijd is vrijdagavond in Bedum tegen de Groene Uilen. Dit duel begint om 19.30 uur. In verband met het drukke programma is de Open Dag op woensdag 4 september. Dan staat een oefenduel tegen Feyenoord Basketbal geprogrammeerd.



De competitie begint op woensdagavond 2 oktober met een thuisduel tegen Apollo Amsterdam.