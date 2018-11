Donar maakt de honderd vol in Weert; 105-60

In de laatste wedstrijd voor het beslissende Europese duel tegen Spirou Basket is Donar niet in de problemen gekomen. Sterker nog in Weert werd de Basketbal Academie Limburg (BAL) eenvoudig met 105-60 verslagen. Leuke bijkomstigheid was derhalve dat de honderdpunten grens gepasseerd werd. Het was voor het eerst dit seizoen dat deze toch altijd magische grens doorbroken werd. Donar staat tweede in de Dutch Basketball League met 14 punten uit 8 duels.

Landstede uit Zwolle is de koploper met de volle buit uit 9 wedstrijden. In Limburg bleven Teddy Gipson, Shane Hammink en Tim Hoeve wegens kleine blessures uit voorzorg aan de kant. Hun inzet is voor dinsdag is niet in gevaar. Halverwege stond het al 52-28 in het voordeel van de ploeg van coach Erik Braal. Het verschil in kwaliteit was veel te groot. Het wedstrijdbeeld zette zich na rust onverminderd voort getuige de 105-60 eindstand.



Met dinsdag in het vooruitzicht slaagden de spelers erin om de wedstrijd tegen de laagvlieger serieus aan te pakken en met de juiste houding op de vloer te staan. Bij de tussenscore 99-58 mocht Sean Cunningham twee vrije worpen nemen en hij tilde de stand over de honderd punten heen. Jason Dourisseau was topscorer met 20 punten. Grant Sitton noteerde 16 punten. Aanstaande dinsdag wacht Donar een hele andere tegenstander. In de alles beslissende wedstrijd van de eerste poulefase in de strijd om de FIBA Europe Cup komt Spirou naar MartiniPlaza. Er moet van de Belgen gewonnen worden om zeker te zijn van de volgende ronde. Deze wedstrijd begint om 19.30 uur.