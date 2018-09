Donar leidt kansloze nederlaag in Kosovo; met 84-64 weggeblazen in Pristina

Na het vorig jaar net niet halen van de poulefase van de Champions League was iedereen bij Donar hoopvol gestemd op een positief vervolg. Na een 84-64 verliespartij donderdagavond in de eerste voorronde blijkt dat het ene jaar het andere niet is. In een met ruim tweeduizend fans gevulde hal in Pristina kreeg Donar tegen Sigal Prishtina na het eerste kwart geen poot meer aan de grond en is de kans om zaterdagavond in MartiniPlaza de tweede voorronde te halen zo goed als nihil.

In het eerste kwart ging het nog redelijk gelijk op en waren de spelers van coach Erik Braal in staat om een 14-2 run van de thuisploeg te pareren. Een 9-6 voorsprong werd een 20-11 achterstand. Na de eerste tien minuten stond het 20-17 in het voordeel van de thuisploeg en leek er nog weinig aan de hand. Dat werd snel anders. Prishtina begon onder leiding van de Amerikaan Davis met een 8-0 run. Het werd nog 28-24 via Grant Sitton, maar het was Davis die het publiek nog eens extra op de banken kreeg toen bij 36-26 voor het eerst een verschil met dubbele cijfers genoteerd kon worden.



In die fase was al duidelijk dat het voor Donar een hele lastige avond zou worden. De thuisploeg denderde met veel energie en overtuiging door, terwijl de gasten veel open kansen lieten liggen en moeite hadden om het normale aanvalsspel op de vloer te krijgen. En dan was er ook nog de pech dat het de thuisploeg allemaal meezat. Een hele verre driepunter van Anderson viel in de zoemer raak, waarmee de ruststand op 46-33 kwam. Na rust zette het beeld uit het tweede kwart zich voort. De regie lag volledig bij de thuisploeg en bouwde de voorsprong verder uit.

De maximale achterstand bedroeg in de loop van het vierde kwart 24 punten. Het eindverdict bracht een achterstand van twintig punten op het scorebord. Een zeldzame nederlaag voor Donar. Zeker de manier waarop. De Groningers hadden een offday en daar maakte Prishtina dankbaar gebruik van. Met de toevoeging dat de thuisploeg ook kwaliteit in huis heeft en waarbij het de vraag is of een optimaal spelend Donar voldoende tegenspel kan bieden. Dat zal zaterdagavond tijdens de return blijken. Shane Hammink en Grant Sitton waren topscorer met 11 punten.